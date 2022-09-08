وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

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توفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاما، بعد 70 عاما قضتها في الحكم، بعد ظهر أمس الخميس في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث كانت قد قضت معظم الصيف هناك.وفور الإعلان عن وفاتها، خلفها ابنها ولي العرش الأمير "تشارلز"، واختار الملك الجديد لقب "تشارلز الثالث".وقد سارع أفراد العائلة المالكة في بريطانيا ليكونوا بجوار الملكة قبيل وفاتها بعدما أبدى الأطباء قلقهم بشأن صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة.وكانت صحة الملكة قد تدهورت بوتيرة سريعة بعد رحيل زوجها الأمير "فيليب" في شهر أبريل من العام الماضي، كما أصيبت بفيروس كورونا في أوائل هذا العام، ومنذ أكتوبر الماضي، عانت من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.وكانت الملكة "إليزابيث" قد ولدت في لندن يوم الحادي والعشرين من أبريل من عام 1926، واعتلت عرش بريطانيا في عام 1952 وهي في الخامسة والعشرين من العمر، لتصبح صاحبة أطول فترة جلوس على العرش على مستوى العالم.