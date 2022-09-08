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إقامة حنازة الملكة إليزابيث يوم 18 سبتمبر

Write: 2022-09-09 11:10:38Update: 2022-09-09 12:51:36

إقامة حنازة الملكة إليزابيث يوم 18 سبتمبر

من المقرر أن تتم إقامة جنازة الملكة إليزابيث يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، حيث أعلنت بريطانيا أن مراسم تشييع جثمان الملكة الراحلة ستستغرق 10 أيام.
وبدأ الملك "تشارلز الثالث" الذي خلف والدته الملكة "إليزابيث" أمس الخميس في اتخاذ الإجراءات لمراسم تشييع جثمان الملكة بعد استقباله لرئيسة الوزراء "ليز تراس".
وفور إعلان قصر باكنغهام عن وفاة الملكة "إليزابيث"، جرى الوقوف لمدة دقيقة واحدة في جميع أنحاء بريطانيا حدادا على الملكة، كما تم تنكيس علم بريطانيا فوق قصر باكنغهام في لندن الذي توجهت إليه جموع غفيرة، وبدأت ردود الفعل المعزية والمشيدة بمسيرة الملكة الطويلة تتقاطر من جميع أنحاء العالم.
وسوف تقام مراسم الجنازة الوطنية للملكة "إليزابيث" يوم الثامن عشر من سبتمبر في كنيسة وستمنستر.
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