إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تنخفض لأقل من 70 ألفا

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انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 70 ألفا، وسط التباطؤ المستمر لانتشار الفيروس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 69 ألفا و410 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره حوالي 20 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، لتسجل بذلك أقل مستوياتها منذ 7 أسابيع لأيام الخميس.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 277 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 23 مليونا و933 ألفا و949 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 11 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 504 أشخاص.أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 27 ألفا و381 حالة وفاة حتى الآن.