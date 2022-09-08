كيم جونغ أون يؤكد أن امتلاك بلاده سلاحا نوويا حق لا رجعة عنه

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أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أن بلاده لن تقبل بنزع أسلحتها النووية أبدا، واتهم الولايات المتحدة بأنها تسعى لإسقاط النظام الكوري الشمالي.جاء ذلك في خطاب ألقاه كيم أمام اجتماع مجلس الشعب الأعلى أمس الخميس، حيث اتهم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل كوريا الشمالية تتخلى عن قوتها النووية وحقوق الدفاع عن النفس، موضحا أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على بيونغ يانغ للتخلى عن أسلحتها النووية من خلال فرض عقوبات صارمة.وشدد كيم على أن كوريا الشمالية لن تستسلم أبدا حتى بعد مائة عام من العقوبات المفروضة عليها.وأضاف أن كوريا الشمالية لن تتنازل عن حقوق الدفاع عن النفس التي يعتمد عليها بقاؤها ومستقبلها ومستقبل شعبها.وأكد على أن بيونغ يانغ لن تتخلى عن سلاحها النووي تحت أي ظرف من الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن استعمال السلاح النووي سيكون الخيار الأخير لبلاده في حالة تعرضها لغزو أو تهديد قوي.