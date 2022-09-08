السياسية الأحزاب السياسية الكورية تعرب عن تعازيها في وفاة الملكة إليزابيث

أعرب المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا عن التعازي في وفاة الملكة "إليزابيث".

وقال "كوان صونغ دونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم إن الالتزام النبيل الذي أظهرته الملكة خلال فترة حكمها أصبح نموذجا للقادة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الملكة "إليزابيث" تلقت احتراما وحبا من قبل شعوب دول الكومنولث البريطاني خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما، مشيرا إلى أنها التقت مع 6 من رؤساء كوريا الجنوبية، وقامت بزيارة لكوريا الجنوبية في عام 1999، حيث قضت عيد ميلادها في قرية "هاهوي" في جنوب البلاد.

وقدم "كوان" تعازيه للشعب البريطاني الذي يودع ملكته، متمنيا للأسرة المالكة وللشعب البريطاني الصبر على هذا المصاب الأليم.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "إيم أو كيونغ" إن الملكة "إليزابيث" كانت داعمة روحية للشعب البريطاني ورمزا لبريطانيا على مستوى العالم، كما قامت بدور رئيسي في الوحدة الوطنية من خلال التغلب على العقبات التي واجهتها بريطانيا خلال فترة حكمها، معربة عن تعازي الحزب للشعب البريطاني في وفاتها.