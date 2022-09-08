كوريا الشمالية تتبنى قانونا يخوّل لها توجيه ضربة نووية وقائية

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تبنت كوريا الشمالية قانونا يخول لها تنفيذ ضربة نووية وقائية، مؤكدة بذلك موقفها الداعي إلى عدم التخلى عن أسلحتها النووية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن مجلس الشعب الأعلى أقر مشروع القانون المتعلق بسياسة القوة النووية.ويتكون القانون من 11 فقرة، تنص كل منها على مهام القوة النووية، وتكوينها، والقيادة والسيطرة عليها، وتنفيذ القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ومبدأ شروط استخدامها، ووضعية التعبئة العادية، والصيانة الآمنة والحماية للأسلحة النووية، وتعزيز وتجديد القوة النووية كمّا وكيفا.وتنص الفقرة الثالثة من للقانون على أن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" يمتلك السلطة الكاملة لجميع القرارات حول استخدام السلاح النووي.كما تنص على أنه إذا تعرّض نظام القيادة والتحكم في القوة النووية الوطنية في كوريا الشمالية لخطر بسبب هجوم من قبل قوى معادية، فسوف يتم توجيه ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري لتدمير القوات المعادية، بما فيها مصدر الاستفزاز ومركز القيادة، مشيرة بذلك إلى أنه سيتم شن هجوم مضاد نووي تلقائيا في حالة وقوع هجوم على "كيم جونغ أون".