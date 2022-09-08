وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الكوري بمناسبة عيد الحصاد تشوسوك

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شدد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" على أهمية الود والصداقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.جاء ذلك في بيان للوزير "بلينكن" اليوم الخميس بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك" في كوريا الجنوبية والذي يصادف غدا السبت، حيث أعرب عن أمله في أن يستمتع أفراد الشعب الكوري بأوقات جميلة خلال إجازة العيد.وقال إن العلاقات بين البلدين قد مرت بأوقات صعبة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يذكرنا مرة أخرى أهمية تعزيز العلاقات والحفاظ عليها.وأكد "بلينكن" أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستتعاونان معا لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع،قائلا إن التحالف المستدام بين البلدين قد تم إنشاؤه بناء على معتقداتهما المشتركة في النظام العالمي الديمقراطي والحر.