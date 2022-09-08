وزير الخارجية الأمريكي يتمنى للكوريين عيد تشوسوك سعيدا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" أمس الخميس على الصداقة القوية التي تجمع بين بلاده وبين كوريا الجنوبية، وذلك في رسالة تهنئة للشعب الكوري بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك".وأعرب بلينكين في رسالته عن أمنياته للشعب الكوري بعطلة تشوسوك سعيدة، وقال إنه يشيد ببقاء العلاقات بين البلدين قوية ومرنة وسط العديد من التحديات الصعبة على مدى العامين الماضيين.كما أعرب عن امتنانه لـ"الصداقة الطويلة بين البلدين والعلاقات الوثيقة التي يقومان ببنائها نحو المستقبل".وأضاف أن التحالف الثنائي بين سيول وواشنطن مبني على الإيمان المشترك بنظام عالمي ديمقراطي وحر، مشددا على الالتزام "بالتعامل المشترك مع التحديات في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم".ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية ظلت تصدر بيانات صحفية بمناسبة الأعياد الكورية الكبرى في الماضي، بما في ذلك عيد تشوسوك وعيد الاستقلال.