استمرار عمليات السفر الكثيفة في عطلة عيد الحصاد تشوسوك

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امتلأت الطرق السريعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بالسيارات التي تقل المواطنين الكوريين إلى مساقط رؤوسهم لقضاء عطلة عيد الحصاد، تشوسوك.وقالت شركة كوريا للطرق السريعة إنه حتى ظهر اليوم، تشير التقديرات إلى أن الرحلة التي تستغرق عادة أربع ساعات ونصف الساعة من سيول إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، ستسغرق اليوم بسبب الازدحام ما يصل إلى سبع ساعات ونصف الساعة. ومن المرجح أن تستغرق الرحلة إلى المدن في الجنوب الغربي حوالي ست ساعات ونصف الساعة، بينما ستستغرق الرحلة من العاصمة إلى مدينة ديجون المركزية أكثر من أربع ساعات.وتقدر الحكومة أن حوالي 30 مليون شخص سيسافرون خلال هذه العطلة، وأن أكثر من 90 بالمائة منهم سيستخدمون سياراتهم الخاصة، حيث تحتفل كوريا بأول عطلة رئيسية منذ رفع جميع تدابير التباعد الاجتماعي.وتوقعت شركة كوريا للطرق السريعة أن يشهد اليوم الجمعة أسوأ ازدحام مروري خلال فترة العطلة، حيث يقدر أن ما يقرب من 5.2 مليون مركبة ستجتاز الطرق السريعة الرئيسية في البلاد خلال اليوم وحده. وسوف تسري إعفاءات خاصة من رسوم الطرق السريعة حتى يوم الاثنين، على عكس العامين الماضيين عندما جمعت الحكومة تلك الرسوم للحد من السفر وبالتالي الحد من انتشار الفيروس.