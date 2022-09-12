الرئيس الكوري يحضر جنازة الملكة إليزابيث

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الأحد أن الرئيس "يون صوك يول" سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة "إليزابيث الثانية" التي ستقام يوم الاثنين القادم الموافق التاسع عشر من سبتمبر في كنيسة ويست منستر في لندن.وسيحضر الرئيس "يون" جنازة الملكة "إليزابيث" قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها خلال الفترة من الثالث عشر وحتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.وكان الرئيس"يون" قد قام بزيارة للسفارة البريطانية لدى سيول يوم الجمعة الماضي، حيث قدم تعازيه للأسرة المالكة البريطانية والشعب البريطاني في وفاة الملكة، وقال إنه كان لدى الملكة "إليزابيث" إيمان قوي بقضية الحرية والسلام.ويذكر أنه من المتوقع أن يحضر الجنازة أيضا قادة من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الذي أعلن يوم الجمعة الماضي عن ذلك، ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".