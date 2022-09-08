كوريا في المرتبة العشرين عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي

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تم تصنيف معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من هذا العام في ترتيب متوسط منخفض من بين 35 دولة رئيسية، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 0.7% في الربع الثاني من هذا العام، لتحتل كوريا بذلك المرتبة العشرين من بين 35 دولة، منها 33 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب الصين وإندونيسيا، وذلك بانخفاض مرتبتين مقارنة بالربع الأول من هذا العام.واحتلت أيسلندا المرتبة الأولى بتحقيق 3.9% من معدل النمو الاقتصادي، وتلتها كل من هولندا بـ2.6%، وتركيا بـ2.1%، وإيرلندا بـ1.8%، وإسرائيل بـ1.7%، والنمسا بـ1.5%، واليونان بـ1.2%، وإسبانيا وإيطاليا بـ1.1% لكل منهما، والمجر بـ1%.ومن بين الاقتصادات القوية، احتلت اليابان المرتبة السابعة عشرة، وفرنسا المرتبة الرابعة والعشرين، وألمانيا المرتبة السابعة والعشرين، والولايات المتحدة المرتبة الحادية والثلاثين، والصين المرتبة الخامسة والثلاثين.ويذكر أن انكماش معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين قد أثر سلبا على الاقتصاد الكوري، نظرا لأنهما أكبر أسواق الصادرات الكورية.