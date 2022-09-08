كوريا تسجل أقل من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 36 ألفا و938 حالة، بزيادة مقدارها حوالي 8 آلاف حالة مقارنة باليوم الأسبق.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 202 حالة لدى الوافدين من الخارج.وتوقعت السلطات الصحية الكورية أن يزداد عدد حالات الإصابة الجديدة في غضون 3 أو 4 أيام من انتهاء إجازة عيد الحصاد "تشوسوك"، بسبب الزيادة التي شهدتها البلاد في عدد المسافرين خلال عطلة العيد.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 533 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 ألفا و498 حالة وفاة، بعد زيادة عدد الوفيات بمقدار 22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.