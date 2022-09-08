سيول تسعى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية دون تردد

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستسعى لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية دون تردد رغم تبنى بيونغ يانغ قانونا يسمح لها بتوجيه ضربة نووية وقائية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي إن موقف سيول بشأن نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هو موقف ثابت، مؤكدا على أن الحكومة ستسعى لنزع السلاح النووي من بيونغ يانغ دون تردد، ومن خلال ردع التهديد النووي من قبل كوريا الشمالية، وإقناعها بالتخلى عن التطوير النووي، وأيضا عن طريق الحوار والوسائل الدبلوماسية.وأضاف المسؤول أن استمرار كوريا الشمالية في التطوير النووي سيؤدي إلى تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتقويض أمن كوريا الشمالية، وعزلها عن المجتمع الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الكوري الشمالي من الصعوبات الاقتصادية.ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن تهديداتها النووية والاستجابة في أسرع وقت لاقتراح كوريا الجنوبية الهادف إلى تعزيز الاقتصاد الكوري الشمالي مقابل التخلي عن الأسلحة النووية، من أجل تحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.وكانت كوريا الشمالية قد تبنت قانونا يخوّل لها تنفيذ ضربة نووية وقائية، وذلك في اجتماع لمجلس الشعب الأعلى عقد يومي السابع والثامن من سبتمبر الجاري.