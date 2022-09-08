مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية هذا العام تبلغ 12 تريليون وون

قال تقرير صادر عن البورصة الكورية إن المستثمرين الأجانب باعوا من الأسهم الكورية بما يقرب من 12 تريليون وون منذ بداية هذا العام.وأوضح التقرير أن صافي بيع المستثمرين الأجانب للأسهم المتداولة في سوق "كوسبي" الرئيسي بلغ 11 تريليونا و960 مليار وون منذ بداية هذا العام وحتى يوم الثامن من شهر سبتمبر الجاري.وكانت الأسهم الأكثر بيعا من قبل الأجانب هي أسهم شركة "سام سونغ" للإكترونيات، حيث باعوا أكثر من 9 تريليونات وون خلال الفترة المذكورة، وتلتها أسهم شركة "نيفر" بقيمة 1.7 تريليون وون، وشركة "إل جي إنرجي سوليوشن" بـ1.6 تريليون وون، وشركة "كاكاو" بـ1.2 تريليون وون.وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب أسهم مجموعة "أوري" المالية، وشركة "إس كي هاينكس" لأشباه الموصلات، وشركة "هيون ديه غلوفيس" للوجستيات، وشركة "كيا" للسيارات، وشركة "إل جي" للكيماويات.واشترى المستثمرون الكوريون الأفراد ما قيمته 22 تريليونا و550 مليار وون من الأسهم هذا العام.