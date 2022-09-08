كوريا تستحوذ على 82% من الطلبيات العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال

شهدت الطلبيات العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة هائلة هذا العام بسبب زيادة الطلب على الطاقة الصديقة للبيئة، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تجاوز حجم الطلبيات العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال 100 ناقلة هذا العام، بزيادة كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرتش" لأبحاث السوق اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد الطلبيات العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال منذ بداية هذا العام وحتى الآن 115 ناقلة، بزيادة مقدارها 29 ناقلة مقارنة بالعام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية استحوذت على 82% من الطلبيات العالمية، بمقدار 94 ناقلة.تجدر الإشارة إلى أن أسعار ناقلات الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر الناقلة بسعة 174 ألف متر مكعب 240 مليون دولار، وهو أعلى رقم على الإطلاق، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العائدات للشركات الكورية لبناء السفن.وكانت شركة قطر للبترول قد وقعت صفقات مع أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن في شهر يونيو من عام 2020 لبناء أكثر من 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.