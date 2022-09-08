توقعات بتجاوز صادرات كوريا من الأسلحة 10 مليارات دولار هذا العام

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من المتوقع أن تصل صادرات كوريا من الأسلحة إلى أعلى مستوياتها هذا العام.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الأحد إنه من المرجح أن تتجاوز صادرات كوريا من الأسلحة 10 مليارات دولار هذا العام، محطمة الرقم القياسي الحالي البالغ 7 مليارات دولار الذي تم تسجيله في العام الماضي.ويرجع السبب في هذه التوقعات المتفائلة المتعلقة بزيادة حجم صادرات الأسلحة الكورية إلى الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية من بولندا في شهر يوليو الماضي.وكانت الحكومة البولندية قد أعلنت أنها تخطط لشراء أسلحة من كوريا الجنوبية، بما قي ذلك 980 من الدبابات من طراز "كي 2"، و648 من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي 9"، و48 من الطائرات المقاتلة الهجومية الخفيفة من طراز "إف إيه 50".وقدرت الشركات الكورية أن يبلغ إجمالي قيمة صفقات تصدير الأسلحة حوالي 14.8 مليار دولار.وقد تم توقيع صفقة تنفيذية تبلغ قيمتها 5.76 مليار دولار لشحن الدفعة الأولى من الأسلحة المصدرة لبولندا يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، والتي تشمل 180 دبابة و212 هاوتزر ذاتية الدفع، وسوف يتم توقيع صفقة لشحن الدفعة الثانية من تلك الأسلحة قريبا.من جهة ثانية، وقعت كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي صفقة لتصدير ما قيمته 3.5 مليار دولار من نظامها الصاروخي أرض جو "تشون غونغ 2" إلى الإمارات العربية المتحدة.كما وقعت صفقة أخرى مع مصر لتصدير ما قيمته 1.45 مليار دولار من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، ووقعت صفقات مماثلة مع كل من تركيا والهند وفلندا والنرويج وإستونيا وأستراليا.وطبقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم سوق الأسلحة العالمية 2.8%، محتلة بذلك المرتبة الثامنة عالميا.