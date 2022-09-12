هيون ديه موتور تطلق أول مركبة ذاتية القيادة من المستوى 3 في كوريا

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صرحت مجموعة "هيون ديه موتور" الكورية للسيارات أمس الأحد بأن طرازها من العلامة التجارية الفاخرة "جنيسيس جي 90"، الذي سيُطرح في الأسواق في أواخر هذا العام، سيكون مزودا بنظام من المستوى الثالث للقيادة الذاتية على الطرق السريعة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه السيارة في السوق المحلية.ووفقا لتصنيفات الجمعية الأمريكية لمهندسي السيارات، فإن هناك ستة مستويات من المركبات ذاتية القيادة، من صفر إلى خمسة، ويشير أعلى مستوى برقم 5 إلى أن السيارة مؤتمتة بالكامل دون الحاجة إلى أن يقوم السائق بأي شيء سوى الركوب.ويدل نظام المستوى 3 على أن السيارة قادرة على العمل بأمان في ظل ظروف معينة دون مطالبة السائق بمراقبة الطريق أو الاستمرار في مهمة القيادة، بحيث يمكن للسائق الانخراط في أنشطة أخرى، ولكن يجب أن يظل متاحا لتولي المهمة في أي وقت.كما تخطط كيا، وهي شركة تابعة لشركة هيون ديه موتور، لتزويد سيارتها الكهربائية الرائدة "إي في 9" بهذا النظام، بحيث يتم إطلاق هذه السيارة في شهر أبريل من العام القادم.