عازف البيانو الكوري كيم جون هيونغ يفوز بالجائزة الثانية في مسابقة إيه آر دي

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فاز عازف البيانو الكوري "كيم جون هيونغ" بالجائزة الثانية في فئة البيانو في مسابقة "إيه آر دي" الدولية للموسيقى في دورتها الـ71 التي عقدت في مدينة ميونيخ الألمانية.وأعلنت مؤسسة "كوم هو" الثقافية أمس الاثنين عن فوز كيم بالجائزة بعد أربع جولات من المسابقات التي عقدت في الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر.ويذكر أن " كيم"، المولود في عام 1997، درس في جامعة الموسيقى والفنون المسرحية في ميونخ. وقد فاز بالجائزة الأولى في مسابقة سيول الدولية للموسيقى لعام 2020، والتي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كورونا.وقد بدأت مسابقة "إيه آر دي" الدولية للموسيقى في عام 1952، وهي واحدة من أعرق مسابقات الموسيقى الكلاسيكية في ألمانيا، وتغطي 21 فئة إجماليا.وأقيمت مسابقة هذا العام في أربع فئات، وهي البيانو والفلوت والترومبون والرباعية الوترية.وفي وقت سابق، فاز الكوري الجنوبي "كيم يو" بالجائزة الأولى في فئة الفلوت. أيضا كان قد فاز قائد الفرقة الموسيقية وعازف البيانو "تشونغ ميونغ وان" بالجائزة الثانية في فئة البيانو في نفس المسابقة في عام 1973، وفي عام 2017، أصبح عازف البيانو "سون جونغ بوم" أول كوري يفوز بالجائزة الأولى.