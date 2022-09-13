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السياسية

الرئيس يون يزور المملكة المتحدة وأمريكا وكندا اعتبارا من 18 سبتمبر

Write: 2022-09-13 10:35:54

الرئيس يون يزور المملكة المتحدة وأمريكا وكندا اعتبارا من 18 سبتمبر

Photo : YONHAP News

سيبدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" جولة خارجية يوم الأحد القادم، تستغرق أسبوعا وتشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وأعلن مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" عن هذه الخطة أمس الاثنين، مؤكدا أن الرئيس سيقوم بجولة تستغرق سبعة أيام اعتبارا من يوم 18 سبتمبر. وسوف تكون المملكة المتحدة محطته الأولى، حيث يحضر الرئيس يون جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت يوم الخميس الماضي.

وبعد ذلك سيزور الرئيس الكوري مدينة نيويورك، حيث يلقي خطابه الأول كرئيس لكوريا الجنوبية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أثناء وجوده في الولايات المتحدة، من المتوقع أيضا أن يعقد قمة مع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
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