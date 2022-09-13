الحزب المعارض يستعد لإطلاق لجنة حول الأزمة الاقتصادية

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من المقرر أن يطلق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لجنة لوضع تدابير تستهدف التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على سبل عيش عامة الناس.وسيعقد الحزب احتفالا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان بمناسبة إطلاق اللجنة، بحضور 12 نائبا، بمن في ذلك رئيس الحزب "لي جيه ميونغ"، وكبير صانعي السياسات في الحزب "كيم سونغ هوان"، والنائب "كيم تيه نيون" الذي سيرأس اللجنة.ويذكر أن الغرض من هذه اللجنة هو مناقشة ووضع تدابير للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الزيادة المفرطة في الأسعار، ورفع سعر الفائدة، وانخفاض قيمة الوون، بالإضافة إلى التوصل إلى إجراءات إصلاحية متعلقة بالقضايا الاقتصادية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعيشة الناس.ومن ناحية أخرى، يعتزم الحزب ابتداء من هذا الأسبوع زيارة المدن والمحافظات على مستوى البلاد كل يوم جمعة لعقد اجتماعات مجلسه الأعلى.