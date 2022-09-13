وكالة الطاقة الذرية تؤكد استمرار تشغيل مرفق تخصيب اليورانيوم في يونغ بيون

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك مؤشرات تدل على استمرار تشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في موقع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية.وقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" هذا التقييم في بيانه الافتتاحي أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة أمس الاثنين في فيينا، حيث أوضح أن هناك مؤشرات مستمرة على أن المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات مازال يعمل. وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لاحظت أيضا مؤشرات على أن مرفق التخصيب بالطرد المركزي في "يونغ بيون" مستمر في العمل، وهو الآن مكتمل خارجيا، مع توسع مساحة الأرضية المتاحة للمبنى بحوالي الثلث.وقال "غروسي" أيضا إن هناك مؤشرات تدل على إعادة فتح النفق رقم ثلاثة في موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، وأن الموقع لا يزال نشطا ومستعدا لدعم إجراء تجربة نووية. وأشار إلى أن الوكالة لاحظت مؤخرا تجدد العمل على الطريق المؤدي إلى النفق رقم أربعة، وقال إن إعادة فتح موقع التجارب النووية "أمر مقلق للغاية".