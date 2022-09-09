24% زيادة في عدد الشركات الهامشية في عام 2021

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة حادة في عدد الشركات التي لم تتمكن من تعويض ديونها بأرباح، خلال عام 2021 مقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.وأوضح تقرير صادر عن معهد البحوث الاقتصادية الكوري "كيري"، التابع لاتحاد الصناعات الكورية، أن العام الماضي شهد أكثر من 2800 "شركة هامشية"، وهو وصف يطلق على الشركات التي تظل نسبة تغطية الفائدة فيها أقل من واحد بالمائة.ويمثل عدد تلك الشركات في العام الماضي زيادة حادة تبلغ نسبتها 23.7% مقارنة بعام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا. وكانت الزيادة بالنسبة للشركات المتوسطة والكبرى 15.4% خلال فترة العامين، في حين أن الرقم بالنسبة للشركات الصغيرة بلغ 25.4%.وقد تم إعداد التقرير، بتكليف من "كيري"، بواسطة بروفسور في جامعة إنتشون الوطنية. ويذكر أنه يتم احتساب نسبة تغطية الفائدة، التي تقيس قدرة الشركة على التعامل مع ديونها المستحقة، من خلال قسمة الأرباح التشغيلية للشركة على مصروفات الفائدة.وتدل النسبة الأقل من واحد على أن الأرباح التشغيلية للشركة لا تغطي مصاريف الفوائد.