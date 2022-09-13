560 ألف محاولة قرصنة إلكترونية ضد حكومة كوريا الجنوبية خلال 6 سنوات

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اتضح أن حكومة كوريا الجنوبية قد تعرضت لما يقرب من 560 ألف محاولة اختراق عبر الإنترنت خلال السنوات الست الماضية.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية وكشف عن تفاصيله النائب البرلماني "لي هيه شيك" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الثلاثاء، تم اكتشاف 558 ألفا و674 محاولة لاختراق أنظمة الكمبيوتر الرئيسية التابعة للحكومة، في الفترة بين عام 2017 وشهر يوليو من هذا العام.وقد ارتفع العدد السنوي لمحاولات القرصنة من 62 ألفا و532 إلى حوالي 101 ألف و980 في عام 2021. وأظهر تحليل عناوين بروتوكول الإنترنت المهاجمة أن 22.9% منها كانت في الصين، في حين أن 20% منها في الولايات المتحدة، و8.5% كانت داخل كوريا الجنوبية، وتلتها من حيث النسبة روسيا وألمانيا والبرازيل.وقال التقرير أيضا إن الارتفاع المضطرد في محاولات القرصنة ضد الحكومة ينطوي على تهديد متزايد للأمن القومي والمعلومات الشخصية للكوريين الجنوبيين، ودعا إلى اتخاذ تدابير أمنية إلكترونية فعالة وشاملة من قبل الحكومة.