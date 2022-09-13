انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 16.6% في أول عشرة أيام من سبتمبر

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل. ووفقا لبيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 16.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 16.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 9%، رغم انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين عن العام الماضي، ليبلغ 6.5 يوم. وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 7.9%، والمنتجات البترولية بنسبة 11.7%، بينما تراجعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 17.9%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 23.8%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 20.9%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6%، في حين ارتفعت قيمة السلع الكورية الصادرة إلى ماليزيا بحو 20%. ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.9% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 18.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة مليارين و440 مليون دولار.