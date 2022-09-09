الرئيس يون يتعهد بالوقوف إلى جانب الشعب دائما

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن إرادته لبذل أقصى الجهود من أجل حل المشاكل المتعلقة بمعيشة الشعب مؤكدا على أن حكومته ستظل تستطلع آراء الشعب دائما لكي تقف في صفهم.جاء ذلك في تغريدة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس حيث أضاف أن قلبه مثقل بالهموم بسبب الصعوبات التي يواجهها المواطنون العاديون.وأوضح الرئيس اتجاه إدارة الشؤون الوطنية بعد عيد الحصاد الكبير "تشوسوك" قائلا إنه سيركز أكثر على الحفاظ على الأسعار ومراجعة مسألة القروض التي تضغط على أصحاب المشروعات الذاتية الذين يمثلون قاعدة من أهم قواعد الاقتصاد الكوري، كما تعهد بمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة على العودة السريعة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.وقال إنه التقى بالكثير من المواطنين خلال فترة العيد، حيث زار مواقع الكوارث الطبيعية والأسواق التقليدية، إلى جانب الالتقاء ببعض الجنود لتشجيعهم، وأكد أنه لا يستطيع نسيان وجوه الكثير من المتطوعين الذين بذلوا أقصى الجهود لتخفيف آلام المتضررين الناتجة عن الفيضانات الأخيرة غير المتوقعة.وأعرب أيضا عن شكره لجميع الجنود والطلاب الذين مدوا أيدي المساعدة في مواقع الخدمات، مشيرا إلى ثقته بسرعة استعادة الحياة الطبيعية اعتمادا على روح التضامن المشرقة.