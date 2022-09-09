افتتاح المهرجان الخريفي لثقافة القصور الملكية بدءا من 1 أكتوبر

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ستبدأ فترة الخريف من مهرجان ثقافة قصور مملكة جوسون الكورية وإحيائها، يوم الأول من أكتوبر القادم.صرحت بذلك هيئة التراث الثقافي الكورية، موضحة أنها ستنظم المهرجان الخريفي لثقافة القصور لعام 2022 بدءا من يوم 1 وحتى يوم 9 أكتوبر في أربعة قصور ملكية، ومزار "جونغ ميو"، وغيرها من المواقع التاريخية في العاصمة سيول.يشار إلى أن المهرجان انطلق في عام 2015 ليصبح فعالية ثقافية مهمة باستخدام القصور، وقد ظل يقام مرتين في الربيع والخريف من كل عام.ومن المتوقع أن يقدم المهرجان هذا العام مختلف أنواع الفعاليات التجريبية والعروض الثقافية تحت شعار "اللقاء مع القصور اليوم".وفي قصر "كيونغ بوك" الملكي سيتم تنظيم برنامج "سينغ كوا بانغ" الذي يتم فيه استعادة وتقديم الحلويات والمشروبات الصحية التي كان الملوك الكوريون يتناولونها، وبرنامج تجربة المطبخ الملكي الذي يمكن من خلاله تجربة مختلف أوجه ثقافة القصور بما في ذلك الأطعمة والخزفيات والألعاب الملكية.كما سيقام عرض موسيقي في القصر الملكي خلال يومي 1 و2 من الشهر القادم، حيث يتم تقديم عرض لرقص الباليه بصحبة موسيقى القصور الملكية الكورية التقليدية، وعرض لعدد من فناني الموسيقى الكورية التقليدية الذين يجذبون الاهتمام في الخارج، وذلك في دار "جُك جو" في القصر خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر.وسوف يقام أيضا عرض حواري بعنوان "دعوة الملك كوجونغ"، بمشاركة البروفسور "جو يونغ ها" والأديبة "يون جي يانغ" والعالم الفيزيائي "كيم سانغ اوك"، للتواصل مع الجمهور بالحوار والموسيقى.