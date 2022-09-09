سيول تحذر بيونغ يانغ من استخدام السلاح النووي

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حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية من أن تشريع كوريا الشمالية لقانون يسمح لها باستخدام القوة النووية سوف يؤدي إلى المزيد من تعزيز قدرات الردع والاستجابة بواسطة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي.وقال "مون هونغ شيك" الناطق باسم الوزارة في تقرير منتظم اليوم، إنه إذا حاولت بيونغ يانغ استخدام السلاح النووي، فسوف تواجه ردا ساحقا من قبل التحالف بين سيول وواشنطن، محذرا كوريا الشمالية من دخول طريق التدهور الذاتي.وأشار إلى أن المحتوى الرئيسي للقانون الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية كان متوقعا من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالفعل، مشيرا إلى أن موقف حكومة كوريا الجنوبية الساعي إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هو موقف واضح تماما.وأضاف أن سيول ستسعى إلى منع بيونغ يانغ من استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز القدرة التنفيذية للردع الموسع بناء على التعاون الوثيق مع واشنطن، ومواصلة تعزيز الردع ضد التهديد النووي الكوري الشمالي من خلال توسيع نظام المحاور الثلاث الكوري الجنوبي، وإنشاء مركز للقيادة الاستراتيجية، وغير ذلك من الإجراءات.