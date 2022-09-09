الشرطة تبلغ النيابة بنتائج التحقيقات في قضية فريق صونغ نام إف سي

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أبلغت الشرطةُ النيابةَ العامة بنتائج التحقيقات التكميلية في الاتهامات الموجهة إلى فريق "صونغ نام إف سي" لكرة القدم، بتقديم رشاوى لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وأكمل فريق مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع لهيئة الشرطة في جنوب مقاطعة كيونغ كي تلك التحقيقات وأعلن صباح اليوم أنه أبلغ النيابة العامة بالنتائج التي توصل إليها، حيث تم توجيه تهمة تقديم رشاوى إلى "لي" وموظف حكومي آخر، كما تم توجيه اتهام مماثل حسب القانون الجنائي إلى الممثل السابق لشركة دوسان للإنشاءات.ووفقا لنتائج التحقيقات، استقطب "لي" حوالي 5.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين و230 ألف دولار، كأموال رعاية من قبل شركة دوسان للإنشاءات عندما كان رئيسا لفريق "صونغ نام إف سي"، خلال فترة توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام"، فيما بين عامي 2014 و2016، وفي المقابل سمح للشركة بتحويل مساحة من الأرض تبلغ حوالي 3 آلاف بيونغ تمتلكها الشركة في منطقة "بون دانغ" إلى أراض تجارية.وقالت الشرطة إنها حصلت على بيانات ذات صلة من عدد من المتورطين في القضية، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى دليل على أن لي استولى على تلك الأموال بشكل مباشر، رغم مراجعتها للحسابات البنكية للمقربين منه.