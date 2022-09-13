الحزب الحاكم ينتهي من تعيين أعضاء لجنة القيادة الطارئة

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استكمل حزب قوة الشعب الحاكم تشكيل لجنة القيادة الطارئة الجديدة.وقال المتحدث باسم الحزب "بارك هيونغ سو" اليوم الثلاثاء إن رئيس اللجنة "تشونغ جين سوك" قد انتهى من تعيين جميع أعضاء لجنة القيادة.واختار "تشونغ" النائبين "كيم سانغ هون" و"جيونغ جوم شيك" في اللجنة المكونة من 9 أعضاء، إلى جانب "جو كي هوان"، العضو باللجنة الطارئة السابقة، والمتحدث الرئاسي السابق "كيم هينغ".ويعتبر "جو" من المقربين من الرئيس "يون صوك يول"، وقد خاض انتخابات بلدية "كوانغ جو" كمرشح عن حزب قوة الشعب في الانتخابات المحلية في يونيو الماضي، وكان عضوا أيضا في اللجنة السابقة بقيادة "جو هو يونغ"، التي تم حلها الأسبوع الماضي.وتتألف اللجنة من رئيس اللجنة، وزعيم التكتل البرلماني لنواب الحزب، وكبير صانعي السياسات، و6 أعضاء آخرين.