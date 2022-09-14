الحكومة الكورية تطلق استطلاعا موسعا للرأي العام حول قضية العمل القسري

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستنظر في التوقيت المناسب لإطلاق استطلاع موسع لجمع الآراء العامة حول مسألة تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.ونقل مسؤول كبير في وزارة الخارجية هذا الموقف أمس الثلاثاء، مؤكدا على موقف الوزارة بالاستمرار في استطلاع راي الجمهور بشأن هذه المسألة بعد أربع جولات من المحادثات أجرتها لجنة مدنية حكومية في هذا الشأن.وأشار المسؤول إلى ضرورة توسيع نطاق هذه العملية، موضحا أن عدد المشاركين في جلسات النقاش كان محدودا. وردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية الجديدة ستشمل الشركات اليابانية، قال المسؤول إن التركيز سينصب على توسيع القنوات لتعكس الآراء من داخل كوريا، مشيرا إلى أنه سيتم إجراؤها بشكل منفصل عن المفاوضات مع اليابان.وكانت اللجنة الحكومية المدنية، التي أنشأتها وزارة الخارجية الكورية في شهر يوليو الماضي، قد اختتمت جولتها الرابعة من المناقشات في أوائل الأسبوع الماضي، حيث ناقشت عدة مقترحات من بينها إمكانية حل المسألة من خلال طرف ثالث غير حكومة كوريا الجنوبية والشركات اليابانية المعنية.