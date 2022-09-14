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السياسية

وزير الثقافة الكوري يشدد على القيم العالمية ضمن موجة هالليو

Write: 2022-09-14 10:58:58

وزير الثقافة الكوري يشدد على القيم العالمية ضمن موجة هالليو

Photo : KBS News

شدد وزير الثقافة الكوري الجنوبي "بارك بو كيون" إلى القيم العالمية عند حديثه عن الشعبية العالمية لموجة الثقافة الكورية "هالليو". جاء ذلك في اجتماع لوزراء ثقافة مجموعة العشرين في إندونيسيا أمس الثلاثاء. وخلال كلمته الرئيسية أمام الاجتماع، قيّم الوزير "بارك" إبداع الفنانين الكوريين وروح التحدي على أنها هي التي تقود الموجة الكورية، وتحمل رسائل تدعو إلى الأمل وحقوق الإنسان والسلام وحماية البيئة والمستقبل.

وقال الوزير "بارك" أيضا إن حكومة كوريا الجنوبية تتعامل مع أهمية الوصول العادل للثقافة على أساس القيم العالمية للحرية، موضحا أنها تنفذ سياسات مختلفة لمساعدة الأقليات الاجتماعية والفنانين الشباب.

وأضاف أن أحد أهداف سعي الحكومة لبناء بلد جذاب ثقافيا هو أيضا تمكين العيش المستدام من خلال الثقافة.
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