معدل التضخم في الولايات المتحدة يبلغ 8.3% في أغسطس

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة قليلا في شهر أغسطس الماضي، لكنه ظل أعلى من تقديرات السوق.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 8.3% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي. وقد تباطأ معدل التضخم من 8.5% في يوليو، لكنه كان أعلى من نسبة 8% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته مؤسسة إدارة مؤشر البورصة "داو جونز".وارتفع مؤشر أسعار المستهلك للغذاء بنسبة 11.4% الشهر الماضي، وهو أكبر نمو على أساس سنوي منذ مايو 1979. كما ارتفعت أسعار الكهرباء أيضا في الولايات المتحدة بنسبة 15.8% لتسجل أكبر نمو منذ أغسطس 1981.ورغم تلك الارتفاعات، قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنه من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 0.75% الأسبوع القادم.وكان مؤشر أسعار الأسهم المركب في بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي"، قد قفز قبيل إصدار تلك التقارير الأمريكية بنسبة 2.74%، كما ارتفع مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا بمقدار 2.44%. وجاءت تلك المكاسب بناء على تفاؤل بشأن حدوث انخفاض في معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي يأمل مراقبو السوق أن يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتخفيف من رفع سعر الفائدة بعد الارتفاع المتوقع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أساس هذا الشهر.