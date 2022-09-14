نائب وزير الدفاع الكوري يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات رفيعة المستوى

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وصل نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شيم بوم تشول" إلى الولايات المتحدة لحضور حوار الردع رفيع المستوى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يعقد نواب وزير الخارجية والدفاع للبلدين الحليفين جلسة المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة بعد غد الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.وعقب وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي أمس الثلاثاء، قال نائب الوزير الكوري للصحفيين إنه سيسعى إلى إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع، موضحا أن الجانبين سيناقشان إجراءات جوهرية لتعزيز قدرات هذا الردع.كما أشار "شين" إلى أن الاجتماعات تأتي كمتابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، التي عقدت في سيول، حيث اتفق الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" على استئناف حوار الردع الموسع، بعد تعليقه منذ عام 2018، وذلك وسط جهود من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتعامل مع قضايا كوريا الشمالية دبلوماسيا. ويذكر أن أول جولة من هذا الحوار عقدت في عام 2016.