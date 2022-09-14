الكوريتان عائلة المسؤول الكوري الجنوبي المقتول تطلب من كوريا الشمالية إرسال وفد لجنازته

تعتزم أسرة مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قتله جنود كوريون شماليون في البحر الغربي قبل عامين، أن تطلب من بيونغ يانغ إرسال وفد إلى جنازته.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي ريه جين" الشقيق الأكبر لمسؤول مصائد الأسماك المقتول، إلى المراسلين في مطار "دالاس" الدولي في واشنطن أمس الثلاثاء حول خططه لإقامة مراسم تشييع شقيقه "لي ديه جون"، الذي قُتل برصاص جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الأصفر، في سبتمبر من عام 2020.

وأعلن "لي" عن إقامة مراسم الجنازة في مدينة "موك بو" الجنوبية الغربية يوم الخميس القادم، وقال إنه يعتزم زيارة بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وتسليم خطاب للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". ودعا "لي" النظام الكوري الشمالي إلى إرسال وفد إلى جنازة أخيه إذا كان لدى بيونغ يانغ أي إحساس بارتكاب الخطأ ونية للمصالحة.

ويذكر أن "لي" يزور الولايات المتحدة للإعلان عن الحادث بصحبة فريق عمل شكله حزب "قوة الشعب" الحاكم لتسليط الضوء على القضية.

