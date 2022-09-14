المحكمة تعقد جلسة استماع لبحث دعوى الرئيس السابق للحزب الحاكم

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ستعقد محكمة جنوب سيول جلسة استماع اليوم الأربعاء للبت في الدعوى المقدمة من "لي جون سوك" الرئيس السابق لحزب "قوة الشعب" الحاكم، والذي يسعى إلى وقف عمل لجنة الطوارئ الجديدة التابعة للحزب.ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول الجنوبية جلسة استماع في الساعة 11 صباحا لبحث طلب "لي" بتعليق التعديلات التي أجريت على قواعد الحزب والتي اعتمدها الحزب يوم 9 سبتمبر. وحسب التعديلات الأخيرة، تشكل استقالة أربعة من أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين حالة طارئة، مما يتطلب إنشاء لجنة توجيهية للطوارئ.وقد تقدم رئيس حزب "قوة الشعب" السابق بدعوى قضائية ضد تلك التعديلات، مدعيا أنها غير دستورية وتنتهك ديمقراطية الحزب. كما تقدم "لي" بدعوى قضائية ضد تعيين "تشونغ جين سوك" رئيسا للجنة القيادة المؤقتة للحزب. وسوف يظهر "لي" في جلسة اليوم الأربعاء لشرح موقفه في هذه القضية.