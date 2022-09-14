ارتفاع عدد إصابات كورونا اليومية في كوريا إلى أكثر من 90 ألفا

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بحوالي 36 ألفا أمس الثلاثاء، لتصل إلى 90 ألفا، وذلك في أعقاب عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".وقال تقرير صادر عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد إصابة 93 ألفا و981 شخصا طوال يوم أمس، بما في ذلك 314 إصابة لدى القادمين من الخارج. وبذلك بلغ العدد التراكمي للغصابات في كوريا حوالي 24 مليونا و193 ألفا. وقد ارتفع العدد اليومي بحوالي 36 ألفا نقارنة بما كان عليه أول من أمس، متجاوزا مستوى 90 ألفا لأول مرة منذ ثمانية أيام. ويعد هذا الرقم أيضا أعلى بحوالي 8400 مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى زيادة عدد الاختبارات التي تم إجراؤها بعد عطلة تشوسوك. ومن ناحية أخرى، انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة أو الحالات الحرجة في المستشفيات بمقدار 40 مقارنة بيون الاثنين ليصل إلى 507.وتم طوال يوم أمس الثلاثاء الإبلاغ عن 60 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 27 ألفا و593، وبلغ معدل الوفيات 0.11%. وبلغ معدل انشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة على الصعيد الوطني 30.2%.