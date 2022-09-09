الأمم المتحدة تعين مديرا لمكتب حقوق الإنسان في سيول

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة عيّنت مديرا جديدا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى سيول بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا لأكثر من عامين.ونقل التقرير عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله إنه تم تعيين "جيمس هينان" مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليتولى منصب مدير مكتب سيول لحقوق الإنسان، موضحا أنه سيبدأ مهامه رسميا قريبا.وقد ظل منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى سيول شاغرا منذ عامين وشهرين، عندما أكمل مدير المكتب السابق ولايته في شهر يوليو من عام 2020.الجدير بالذكر أن مكتب سيول للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وكانت 7 منظمات كورية ودولية لشؤون كوريا الشمالية قد أرسلت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في شهر أغسطس الماضي، دعته فيها إلى الإسراع بتعيين مدير جديد لمكتب حقوق الإنسان لدى سيول.