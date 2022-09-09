سيول تنطلق مفاوضات مع واشنطن بشأن قانون تخفيض التضخم

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستبدأ في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة اعتبارا من هذا الأسبوع بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي يستثني السيارات الكهربائية الكورية من الاستفادة من الإعانات الضريبية.وصرح وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" للصحفيين أمس الثلاثاء بأن الجانبين الكوري والأمريكي سيعقدان مفاوضات على مستوى العمل في أواخر هذا الأسبوع حول قضية استثناء السيارات الكهربائية الكورية من الاستفادة من الإعانات الضريبية التي ستقدمها الحكومة الأمريكية لمن يشترى سيارات كهربائية.وكان الوزير الكوري "آن" قد قام بزيارة لواشنطن خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من سبتمبر الجاري، وأجرى خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث تلك القضية، بمن فيهم الممثلة التجارية "كاثرين تاي"، ورئيس اللجنة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض "برايان ديس"، وعدد آخر من أعضاء الكونغرس.وقال "آن" إنه تأكد من أن الحكومة الأمريكية تدرك جيدا خطورة هذه القضية، وأنها تبذل جهودا لإيجاد حلول لها.وفيما يخص القرار الذي اتخذته 14 دولة، منها كوريا الجنوبية، للانضمام إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقودها الولايات المتحدة، أكد الوزير "آن" أن كوريا الجنوبية ستشارك في ذلك الإطار كدولة مؤسسة، لكسب أكبر قدر ممكن من المصالح في المفاوضات المرتقبة.