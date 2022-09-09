سعر صرف الدولار في كوريا يتجاوز 1390 وون لأول مرة

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تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية 1390 وون في أثناء التداول اليوم الأربعاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار مستوى 1390 وون منذ أن تم تسجيل 1422 وون في شهر مارس من عام 2009 عندما تعرضت كوريا الجنوبية لأزمة مالية.وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى 1391.3 وون في الساعة العاشرة و50 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء.ويأتي هذا الاتفاع الحاد في سعر صرف الدولار في كوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أن معدل التضخم لديها بلغ 8.3%، وهو أعلى مما كان متوقعا.وكان سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري قد اخترق مستوى 1300 وون لأول مرة يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، ثم استمر في الصعود بثبات بعد ذلك.