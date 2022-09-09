الحزب الحاكم يقترح تبني قرار بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية

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عرض رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب الحاكم "جونغ جين سوك" اقتراحا لتبني قرار مشترك بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية.جاء ذلك في أول اجتماع للجنة التابعة للحزب الحاكم اليوم الأربعاء، حيث أشار "جونغ" إلى تبني كوريا الشمالية مؤخرا لقانون يسمح لها بتوجيه ضربة نووية وقائية.وأضاف "جونغ" أنه أصبح من الواضح أن التخلى عن الأسلحة النووية الذي تعهد به الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي السابق "مون جيه إين" في قرية الهدنة "بان مون جوم" في عام 2018، كان كذبا صارخا، وقال إن الجهود التي بذلتها حكومة كوريا الجنوبية خلال السنوات الثلاثين الماضية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قد تم إهدارها.ودعا "جونغ" الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى دعم إطلاق صندوق خاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.كما اقترح إطلاق هيئة استشارية بين كبار مسؤولي الأحزاب السياسية بناء على العرض الذي قدنه رئيس البرلمان "كيم جين بيو" إلى الرئيس "يون صوك يول" خلال اللقاء بينهما يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي.