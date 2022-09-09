سيول وواشنطن تشددان على الرد بحزم على أي استفزاز من قبل بيونغ يانغ

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قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون دونغ" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستردان بحزم على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، وذلك من خلال موقفهما الدفاعي المشترك، معربا عن أمله في أن تتصرف بيونغ يانغ بحكمة.جاء ذلك في تصريح أدلى به "تشو" اليوم الأربعاء قبيل مغادرته سيول متوجها إلى واشنطن لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية الكورية الأمريكية لاستراتيجية الردع الموسع، حيث أوضح أنه سيتم في الاجتماع بحث تعزيز الإجراءات للرد على الاستفزازات النووية المحتملة من قبل كوريا الشمالية .وبموجب استراتيجية الردع الموسع، تقوم الولايات المتحدة بتوفير قوة ردع موسعة للدول الحليفة لها في حالة تعرضها لهجوم نووي، باستخدام مظلتها النووية ونظام الدفاع الصاروخي والأسلحة التقليدية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أكدتا على تطبيق استراتيجية الردع الموسع إذا تعرضت كوريا الجنوبية لتهديدات هجوم نووي، وذلك في اجتماع بين نواب وزراء الخارجية والدفاع عقد في شهر أكتوبر من عام 2016.