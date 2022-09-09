الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا الجنوبية ترد بحازم على تشويه معرض صيني للتاريخ الكوري

Write: 2022-09-14 13:27:37Update: 2022-09-14 13:54:04

كوريا الجنوبية ترد بحازم على تشويه معرض صيني للتاريخ الكوري

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إنها سترد دائما بشكل حازم بناء على الحقائق الواضحة على أي تشويه للتاريخ الكوري، مؤكدة على أن القضايا التاريخية هي قضايا تتعلق مباشرة بهوية الشعب الكوري.
وأضافت الوزارة إن المتحف الوطني المركزي الكوري تواصل مع الجانب الصيني بشأن استبعاد معرض تاريخي صيني لمملكتي كوكوريو وبالهيه من سرده للتاريخ الكوري القديم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية.
وكان المتحف الوطني الصيني قد استبعد مملكتي كوكوريو وبالهيه من التسلسل الزمني للتاريخ الكوري في معرض تاريخي افتتح في شهر أغسطس الماضي.
ومن جانبه، قال المتحف الوطني الكوري إنه طالب الجانب الصيني بتقديم اعتذار عن قيامه بتغيير التسلسل الزمني للتاريخ الكوري بشكل تعسفي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;