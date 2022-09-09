كوريا الجنوبية ترد بحازم على تشويه معرض صيني للتاريخ الكوري

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إنها سترد دائما بشكل حازم بناء على الحقائق الواضحة على أي تشويه للتاريخ الكوري، مؤكدة على أن القضايا التاريخية هي قضايا تتعلق مباشرة بهوية الشعب الكوري.وأضافت الوزارة إن المتحف الوطني المركزي الكوري تواصل مع الجانب الصيني بشأن استبعاد معرض تاريخي صيني لمملكتي كوكوريو وبالهيه من سرده للتاريخ الكوري القديم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية.وكان المتحف الوطني الصيني قد استبعد مملكتي كوكوريو وبالهيه من التسلسل الزمني للتاريخ الكوري في معرض تاريخي افتتح في شهر أغسطس الماضي.ومن جانبه، قال المتحف الوطني الكوري إنه طالب الجانب الصيني بتقديم اعتذار عن قيامه بتغيير التسلسل الزمني للتاريخ الكوري بشكل تعسفي.