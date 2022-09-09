ارتفاع تشوكو باي بنسبة 12% بعد مرور 12 عاما

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تعتبر تشوكو باي احدى الحلويات الكورية الأكثر شعبية وكانت قد ظلت تحتفظ بسعرها الأصلي لمدة 9 سنوات ، لكن تقرر رفع سعرها بنسبة 12% ابتداء من يوم 15 من سبتمبر الجاري نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام.وأعرب عامة الناس في كوريا عن أسفهم الشديد لهذا القرار مشيرين الى أنها حلويات شعبية يحبها المواطنون صغارا وكبارا منذ الزمن الطويل.ويرجع سبب رفع سعرها الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وزيت النخيل المستورد حيث شهدت أسعارهما ارتفاعا حادا بنسبة 30% و70% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.وكذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار النودل الكوري "راميون" الذي تستخدم فيها نفس المواد الغذائية بنسبة 10% بدءا من منتصف هذ الشهر، رغم أن الشركات الكورية لإنتاج الأغذية قد اشترت المواد الأساسية المستوردة مسبقا، لكنها لم تتمكن من تحمل ارتفاع أسعار تلك المواد بالإضافة الى الانخفاض في قيمة الوون الكوري مقابل الدولار.وتوقع الباحث الكوري كيم سانغ هيو من معهد الاقتصاد للزراعة الكورية أن يستمر هذا التوجه لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الصناعية حتى النصف الاول من العام القادم نظرا لتأثيرات ارتفاع سعر الدولار في السوق الكورية.