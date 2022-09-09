تغريم غوغل وميتا 100 مليار وون بسبب جمع المعلومات الشخصية دون موافقة

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قررت السلطات الكورية تغريم شركة "غوغل" وشركة "ميتا" غرامة غير مسبوقة بلغت 100 مليار وون، أي أكثر من 71 مليون دولار أمريكي، بسبب جمع واستخدام المعلومات الشخصية دون موافقة المستخدمين.ووافقت لجنة حماية المعلومات الشخصية أمس الأربعاء على فرض غرامات قدرها 69.2 مليار وون على شركة "غوغل" و30.8 مليار وون على "ميتا"، لتورطهما في استخدام البيانات المجمعة لعرض إعلانات مخصصة على منصاتهما.وتعد هذه أول وأعلى غرامة لديها علاقة بالإعلانات المخصصة.وقد ظلت اللجنة تحقق منذ شهر فبراير من العام الماضي في تورط الشركتين عملاقتيْ التكنولوجيا في جمع المعلومات لعدة سنوات، بالإضافة إلى تورط بعض الشركات الكورية الرئيسية.كما أصدرت اللجنة أمرا يطالب "غوغل" و"ميتا" بإبلاغ المستهلكين صراحة بأنه يتم جمع معلوماتهم، وألزمتهما بالحصول على موافقة المستخدمين قبل استخدام المعلومات، حتى يتمتع المستخدمون بممارسة حقهم الكامل في الخصوصية.وفي بيان صدر عقب الحكم، أعربت شركة "غوغل" عن أسفها الشديد للقرار وقالت إنها تعتزم مراجعته، كما أعربت شركة "ميتا" عن خيبة أملها، موضحة أنها تدرس جميع الخيارات للاستجابة للقرار.