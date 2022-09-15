وزير الخارجية الكوري يتحدث هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" محادثات هاتفية أمس الأربعاء مع "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوجيه "رسالة صارمة" إلى كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.ووفقا لوزارة الخارجية، قال "بارك" إنه من الضروري مواصلة توجيه رسالة موحدة وحازمة، وسط تصاعد التوتر بشأن تهديدات كوريا الشمالية باحتمال قيامها باستخدام الأسلحة النووية في توجيه ضربات استباقية.ودعا الوزير "بارك" إلى التعاون الفعال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، كما أشاد بالتحليل الأخير لرئيس الوكالة بشأن مدى التقدم في البرنامج النووي للنظام الكوري الشمالي ومنشآته.وكانت بيونغ يانغ قد أقرت في الأسبوع الماضي قانونا جديدا لسياساتها النووية، يسمح لها بتوجيه ضربة نووية استباقية ردا على خمسة سيناريوهات، بما فيها تعرض البلاد لضربة نووية وشيكة أو لهجوم بأسلحة الدمار الشامل.