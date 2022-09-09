نائب وزير الخارجية الكوري يتعهد بتعزيز الردع الأمريكي الموسع

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تعهد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون دونغ" بالعمل على تعزيز وسائل الردع الموسع مع الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، وذلك في المحادثات رفيعة المستوى المرتقبة بين البلدين.وأدلى نائب الوزير بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأربعاء بعد وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي لحضور جلسة المجموعة الاستراتيجية الاستشارية للردع الموسع المقرر عقدها غدا الجمعة في واشنطن.وقال "تشو" إنه سيسعى جاهدا خلال الاجتماع للتوصل إلى وسائل أقوى للردع الموسع، إلى الدرجة التي يشعر بها الكوريون الجنوبيون بالفعل، موضحا أن المشاورات قد تؤدي إلى تغييرات في مستوى ونطاق الأصول الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية.كما قال إن الجانبين سيناقشان اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر واقعية لردع التهديدات النووية الكورية الشمالية، بعد أن أصدرت كوريا الشمالية قانونا جديدا بشأن سياساتها النووية في الأسبوع الماضي، والذي ينص على توجيه ضربات نووية وقائية عند تعرضها للهجوم.