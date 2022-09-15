رئيس لمجلس الشعب الصيني يزور كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يزور المسؤول رقم 3 في الصين "لي تشان شو" كوريا الجنوبية اليوم الخميس في رحلة تستغرق 3 أيام بدعوة من رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو".وسيصل "لي" الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد من حوالي 60 مسؤولا اليوم الخميس، كما سيقوم بزيارة مجاملة إلى الرئيس "يون صوك يول" غدا الجمعة.ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الصيني عقب ذلك مع رئيس البرلمان "كيم" لإجراء المحادثات ثم سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن أمله في أن يجري "لي" خلال الرحلة محادثات معمقة حول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد زار المسؤول الصيني روسيا ومنغوليا ونيبال قبل وصوله إلى سيول.