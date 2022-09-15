وزير التجارة الكوري يحضر اجتماعات وزراء اقتصاد دول آسيان

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من المقرر أن يحضر وزير التجارة "آن دوك غُن" سلسلة اجتماعات وزارية لدول جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس، يخطط الوزير "آن" لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وتوسيع التجارة والاستثمار في شرق آسيا خلال سلسلة الاجتماعات في مدينة "سيم ريب" في كمبوديا من الجمعة إلى الأحد.كما سيشارك الوزير في اجتماع وزراء اقتصاد آسيان وكوريا الجنوبية، وكذلك اجتماع وزراء اقتصاد آسيان زائد ثلاثة، الذي يضم كوريا الجنوبية والصين واليابان.وسيحضر "آن" اجتماع وزراء الاقتصاد لقمة شرق آسيا، والاجتماع الوزاري للمشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.ويعتزم الوزير الكوري أيضا عقد اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظرائه من الفلبين ونيوزيلندا ودول أخرى على هامش الاجتماعات، حيث يناقش التعاون الاقتصادي والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمدادات وغيرها من القضايا التجارية.