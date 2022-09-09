انخفاض عدد طلاب 96 جامعة كورية بمقدار 16 ألفا حتى عام 2025

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من المتوقع أن تقوم 55 جامعة عامة و41 كلية على مستوى كوريا الجنوبية بتخفيض حصص القبول الخاصة بها بمقدار 16 ألفا و197 حتى عام 2025، للاستجابة للانخفاض في عدد السكان في سن التعليم.وصرحت وزارة التعليم الكورية اليوم بأنها ستقدم دعما يبلغ 140 مليار وون، أي ما يساوي حوالي 100 مليون دولار من أجل توجيه الجامعات إلى التخفيض الذاتي لحصص القبول فيها.ونظرا لأن الجامعات خارج منطقة العاصمة تعاني من أزمة نتيجة لانخفاض عدد الطلاب الجدد، فإن 86% من هذا الدعم سيتم تقديمه إليها.ومن المتوقع أن تقوم 74 جامعة خارج منطقة العاصمة ومحيطها بتخفيض 14 ألفا و244 من الطلاب الجدد بينما ستقوم 22 جامعة داخل منطقة العاصمة بتخفيض مقداره ألف و953.وحسب المناطق، من المتوقع أن يبلغ التخفيض 4 آلاف و407 في الجامعات الواقعة في مدينتي "بوسان "و"أول سان" ومقاطعة كيونغ سانغ، و4 آلاف و325 في مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وألفين و825 في مناطق "هونام" و"جيجو"، وألفين و687 في مقاطعة "كانغ وان".كما يُتوقع أن يتم تقديم حوالي 100 مليار وون من الدعم إلى الجامعات المعنية، وحوالي 40 مليار وون إلى الكليات، حيث سيبلغ التخفيض في الجامعات 7 آلاف و991 طالبا، وفي الكليات 8 آلاف و206.