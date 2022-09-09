الرئيس الكوري يأسف لفضيحة مشروع دعم الطاقة الجديدة والمتجددة

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اليوم عن أسفه الشديد للكشف عن حوالي ألفي حالة من أعمال الفساد في مشروع دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.وأشار إلى أن الضريبة الوطنية التي يتوجب إنفاقها على رعاية المحتاجين اجتماعيا قد استخدمت للمصالح الخاصة، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذه المخالفات القانونية سيتم التعامل معها بواسطة نظام القوانين الطبيعية.ومن ناحية أخرى، قال الرئيس إنه من المتوقع أن يحدث ما يسمى بـ"الخطوة الفائقة" والتي تشير إلى رفع سعر الفائدة بـ1% في الولايات المتحدة من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن السيطرة على ارتفاع الأسعار أهم من التعافي الاقتصادي بشكل عام.وتترجم تصريحات الرئيس هذه إلى أن رفع سعر الفائدة في كوريا سيكون أمرا لا مفر منه.لكنه أكد أيضا على أنه سيعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين العاديين الناتج عن رفع سعر الفائدة من خلال تمديد فترات السداد والسماح بالتغيير من سعر الفائدة المرتفع إلى سعر الفائدة المنخفض.كما قال إنه لا يوجد قلق بشأن مستوى الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي والسلامة المالية، وشدد على أن حكومته ستقدم رعاية خاصة لمعيشة الشعب، إلى جانب العمل على إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.